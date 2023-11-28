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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية لمستويات قياسية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية لمستويات قياسية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمي مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في السعودية 243.04 للذهب عيار 24 مقارنة مع 241.32 ريال يوم أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 222.78 ريال مقارنة مع 221.21 ريال ، وقبل أسبوع كانت سعر الجرام 240.96 و220.88 على التوالي.

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أما سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل في المتوسط 212.66 ريال مقارنة مع 211.16 ريال سجلها يوم أمس فيما بلغ متوسط جرام الذهب عيار 18 حوالي 182.28 مرتفعًا عن سعر يوم أمس الذي وصل إلى 180.99 ريال في نهاية التعاملات.

تراجع مؤشر الدولار

وأدى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن وقت التقلبات السعرية والأزمات، على الرغم من أن الذهب لا يدر عائدًا في حد ذاته.

وانخفض مؤشر الدولار 0.12% إلى 103.31 نقطة ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد عن 3% ليسجل أسوأ أداء له في عام، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي

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