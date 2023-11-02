ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، جنباً إلى جنب مع صعود الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بعدما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية ربما تكون وصلت لنهايتها، مما عزز توقعات الطلب الضعيفة.

86 دولاراً للبرميل

تقدم خام برنت، الذي يُنظر له كمعيار للسوق العالمية، إلى نحو 86 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه قرابة 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 81 دولاراً، عقب إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هي للاجتماع الثاني على التوالي أمس الأربعاء، كما أشار المركزي في بيان إلى أن الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً.

على الجانب الآخر، لم تتسع دائرة حرب إسرائيل في غزة. كما استطاع بعض اللاجئين الفرار من القتال في غزة والعبور إلى مصر. ويتطلب الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف القتال مؤقتاً من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه لم يتمكن من دفع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار بالكامل.