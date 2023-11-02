Icon

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية Icon 6 أرقام سلبية تُلاحق مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل Icon أسباب ارتفاع حرارة الطفل وأفضل طرق العلاج Icon قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك Icon الملك سلمان وولي العهد يدشنان حملة إغاثة الفلسطينيين في غزة بـ50 مليون ريال Icon شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة Icon الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني Icon أمطار الرياض تكسو العاصمة حلة من الجمال والبهاء Icon فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عززت توقعات الطلب الضعيفة

ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، جنباً إلى جنب مع صعود الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بعدما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية ربما تكون وصلت لنهايتها، مما عزز توقعات الطلب الضعيفة.

86 دولاراً للبرميل

تقدم خام برنت، الذي يُنظر له كمعيار للسوق العالمية، إلى نحو 86 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه قرابة 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 81 دولاراً، عقب إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هي للاجتماع الثاني على التوالي أمس الأربعاء، كما أشار المركزي في بيان إلى أن الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً.

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض

كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة

على الجانب الآخر، لم تتسع دائرة حرب إسرائيل في غزة. كما استطاع بعض اللاجئين الفرار من القتال في غزة والعبور إلى مصر. ويتطلب الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف القتال مؤقتاً من أجل تحرير الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه لم يتمكن من دفع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار بالكامل.

أسعار النفط تخسر مكاسب الحرب

وخسر النفط علاوة الحرب لأنه حتى الآن لم تحقق المخاوف من انتشار الصراع إلى دول أخرى وتعطيل الإمدادات، كما يقدر متداولو خيارات النفط احتمالات أقل لتصعيد الحرب.

تسبب عدم تصعيد الحرب أيضاً في تحول تركيز الأسواق نحو علامات الضعف البادية على توقعات الطلب العالمي، حيث انكمش نشاط التصنيع مجدداً في الصين (أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم) خلال الشهر الماضي.

توقعات بدعم نمو الطلب

قالت تشارو تشانانا، المحللة الاستراتيجية للسوق في مؤسسة “ساكسو كابيتال ماركتس” (Saxo Capital Markets) في سنغافورة، إنه رغم أن النفط ما يزال يواجه تقلبات بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أن “إشارات تخفيف السياسة النقدية المشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تدعم توقعات النمو. مع تحول البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي كذلك، وهو ما قد يوفر بعض الدعم لأسعار النفط الخام، لكن الحديث عن خفض أسعار الفائدة ما يزال سابقاً لأوانه”.

وفي سياق متصل، ارتفعت المخزونات على مستوى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، وتوسعت بمقدار 773 ألف برميل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة. كما صعدت المخزونات في مركز تخزين النفط الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة