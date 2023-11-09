ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، محققة بذلك انتعاشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث ظلت الأسواق متوترة بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الخام، بخاصة بعد الإشارات الضعيفة من العديد من الاقتصادات الكبرى.

قوة الدولار تؤثر على أسعار النفط

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات الخام الأمريكية شهدت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ فبراير، بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع. وأشارت بيانات API إلى بعض التبريد في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بحسب موقع investing.

وتستعد الأسواق العالمية لصدور بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في 15 نوفمبر. وقد أثرت قوة الدولار، التي انتعشت بفعل سلسلة من الإشارات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أسعار النفط، حيث تخشى الأسواق المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار النفط

كما أدى تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5٪ إلى 80.11 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8٪ إلى 75.90 دولارًا للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 79.78 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي.

بيانات اقتصادية من الصين

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 75.55 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية صينية اليوم، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، بينما تراجع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 2.6% خلال الشهر الماضي.

تقييم المخاوف بشأن الطلب على النفط

وقال “تشارو شانانا” محلل استراتيجيات الأسواق لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” في تصريح لوكالة “بلومبرج”، إن المخاوف بشأن الطلب هي الأساس في تحديد معنويات السوق حالياً.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة من الولايات المتحدة، والصين، وبيانات المخزونات المرتقبة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ سوف تكون أساسية على المدى القريب في تقييم تأثير أسعار الفائدة على الطلب على النفط.