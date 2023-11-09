Icon

هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع Icon إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال Icon ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل Icon القمة السعودية الأفريقية الأولى.. تأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات Icon فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك Icon السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية Icon وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية Icon وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بعد تراجع شديد بسبب انكماش اقتصاد الصين

ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، محققة بذلك انتعاشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث ظلت الأسواق متوترة بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الخام، بخاصة بعد الإشارات الضعيفة من العديد من الاقتصادات الكبرى.

قوة الدولار تؤثر على أسعار النفط

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات الخام الأمريكية شهدت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ فبراير، بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع. وأشارت بيانات API إلى بعض التبريد في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بحسب موقع investing.

قد يهمّك أيضاً
نفاد تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد

نفاد تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرائد

لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء

لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء

وتستعد الأسواق العالمية لصدور بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في 15 نوفمبر. وقد أثرت قوة الدولار، التي انتعشت بفعل سلسلة من الإشارات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أسعار النفط، حيث تخشى الأسواق المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار النفط

كما أدى تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5٪ إلى 80.11 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8٪ إلى 75.90 دولارًا للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 79.78 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي.

بيانات اقتصادية من الصين

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 75.55 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية صينية اليوم، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، بينما تراجع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 2.6% خلال الشهر الماضي.

تقييم المخاوف بشأن الطلب على النفط

وقال “تشارو شانانا” محلل استراتيجيات الأسواق لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” في تصريح لوكالة “بلومبرج”، إن المخاوف بشأن الطلب هي الأساس في تحديد معنويات السوق حالياً.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة من الولايات المتحدة، والصين، وبيانات المخزونات المرتقبة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ سوف تكون أساسية على المدى القريب في تقييم تأثير أسعار الفائدة على الطلب على النفط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن
الرياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ...

الرياضة
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
الرياضة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الرياضة
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
العالم

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
السعودية اليوم

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات...

السعودية اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

وظائف
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
آخر الاخبار

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

آخر الاخبار