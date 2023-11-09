هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل القمة السعودية الأفريقية الأولى.. تأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، محققة بذلك انتعاشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث ظلت الأسواق متوترة بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الخام، بخاصة بعد الإشارات الضعيفة من العديد من الاقتصادات الكبرى.
أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات الخام الأمريكية شهدت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ فبراير، بأكثر من 11 مليون برميل خلال الأسبوع. وأشارت بيانات API إلى بعض التبريد في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بحسب موقع investing.
وتستعد الأسواق العالمية لصدور بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في 15 نوفمبر. وقد أثرت قوة الدولار، التي انتعشت بفعل سلسلة من الإشارات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أسعار النفط، حيث تخشى الأسواق المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أدى تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5٪ إلى 80.11 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8٪ إلى 75.90 دولارًا للبرميل.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 79.78 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 75.55 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية صينية اليوم، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس سنوي، بينما تراجع تضخم أسعار المنتجين بنسبة 2.6% خلال الشهر الماضي.
وقال “تشارو شانانا” محلل استراتيجيات الأسواق لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” في تصريح لوكالة “بلومبرج”، إن المخاوف بشأن الطلب هي الأساس في تحديد معنويات السوق حالياً.
وأضاف أن البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة من الولايات المتحدة، والصين، وبيانات المخزونات المرتقبة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ سوف تكون أساسية على المدى القريب في تقييم تأثير أسعار الفائدة على الطلب على النفط.