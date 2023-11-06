ارتفاع أسعار النفط مدعومة بقرارات الخفض الطوعي للإنتاج

ارتفع خام برنت 1% صباح اليوم الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، أنهما ستواصلان تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام، في خطوة لزيادة تقليص الإمدادات وسط تراجع الطلب.

سعر النفط

وبلغ سعر خام برنت القياسي 85.66 دولار في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بنسبة 1% ليصل إلى 81.33 دولار.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان: إن السعودية أكدت أنها ستواصل خفضها الطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًّا، مما يعني أن المملكة ستحقق إنتاجًا يوميًّا يبلغ حوالي 9 ملايين برميل يوميًّا لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

أهمية الخفض الطوعي لأسعار النفط

وجاء في البيان أن “هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط”.

ونفذت الرياض الخفض في يوليو/ تموز، بالإضافة إلى اتفاق أوسع نطاقًا لتخفيض الإمدادات اتفق عليه بعض أعضاء أوبك+ في إبريل/ نيسان ويمتد حتى 2024. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد وقت قصير من إعلان السعودية التمديد أمس الأحد، قالت روسيا: إنها ستواصل خفض الإمدادات الطوعي بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وأعلن البلدان أن تخفيضاتهما ستتم مراجعتها الشهر المقبل، وإنهما قد يختاران تعميقها أو تمديدها أو تقليصها.

تمديد الخفض الطوعي حتى 2024

كتب جيوفاني ستونوفو، الخبير الإستراتيجي في بنك UBS السويسري، في مذكرة بحثية اليوم الاثنين: “نعتقد أنه من المرجح أن يتم تمديد تخفيضات العرض الطوعية هذه حتى الربع الأول من عام 2024؛ نظرًا لضعف الطلب الموسمي على النفط في بداية كل عام، والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي، وهدف المنتجين وأوبك+ دعم استقرار وتوازن سوق النفط.

وأضاف سونوفو: “إن مشاركة روسيا في الخفض الطوعي مهمة أيضًا، حيث إنها ثاني أكبر منتج في مجموعة أوبك+. وتضمن الصفقة التنسيق الوثيق بين المنتجين”.

توقعات أسعار النفط

وأضاف أن البنك يتوقع أن يعود برنت إلى منطقة 90-100 دولار، بدعم من انخفاض مخزونات النفط. وقال المحلل جيوفاني: إن مجموعة أوبك+ ستراقب عن كثب بيانات الطلب من الصين، أكبر مستهلك لخام برنت في العالم.