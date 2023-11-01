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ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وبرنت فوق 85 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية العالمية الرئيسية هذا الأسبوع بما فيها الفدرالي الأمريكي، إضافة إلى مخاوف من تأثير المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير المقبل 0.3%، أو ما يعادل 28 سنتًا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر أربعة سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد أمس الثلاثاء.

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أسعار الخام الأمريكي

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2%، أو 16 سنتًا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت يوم أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام المحلي في ‏الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند ‏‏13.05 مليون برميل يوميا.‏

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 0.7% في أغسطس آب مقارنة بالشهر السابق وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019 عندما وصل ‏الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.‏

تأثير سعر الفائدة

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي لزيادة استهلاك النفط.

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