Icon

النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا Icon مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد Icon لوكا مودريتش يعلق على اقترابه من دوري روشن Icon نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال Icon ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد والحدود والأزمات الخارجية Icon تيكتوكر مصري: تركي آل الشيخ نجح في استخدام القوة الناعمة للسعودية Icon تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق Icon ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات إيجابية بشأن اجتماع أوبك Icon منتخب كرواتيا يهزم لاتفيا في عقر دارها Icon الدولار يمحو معظم مكاسبه للعام الجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم
حققت قفزة فوق 80 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات إيجابية بشأن اجتماع أوبك

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات إيجابية بشأن اجتماع أوبك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

حققت أسعار النفط ارتفاعات في ختام التعاملات الأسبوعية، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من 4% منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعمًا وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحني النفط الروسي.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1 % إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.99 دولار، أي 4.1 بالمئة، إلى 75.89 دولار.

قد يهمّك أيضاً
طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس

طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس

وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار

وظائف شاغرة لدى شركة قطار سار

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قبل عطلة نهاية الأسبوع وسط تعديلات المخزون العالمي وقرارات أوبك + التي تلوح في الأفق بشأن تخفيضات الإنتاج، بحسب موقع fxempire المختص بأخبار المال والأعمال.

انخفاض خام النفط الأمريكي

وأنهى خاما النفط الخام الأمريكي الأسبوع بانخفاض يزيد عن 1%، مسجلاً انخفاضهما الأسبوعي الرابع على التوالي. وكان ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار مستويات الإنتاج المرتفعة من العوامل الرئيسية المساهمة في هذا الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين وتباطؤ النمو الصناعي إلى فرض ضغوط هبوطية، حيث كان نمو الطلب من العملاق الآسيوي أقل من التوقعات.

وانخفض سعر النفط إلى نحو 80.6 دولار لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر/ أيلول قرب 98 دولارًا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض “أوبك+”.

قرارات أوبك

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في “أوبك+” بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميًا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميًا من “أوبك+”، بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.

وقال مصدر في “أوبك+” إن القيود الحالية قد لا تكون كافية ومن المرجح أن تبحث المجموعة إمكانية تنفيذ مزيد من الخفض في اجتماعها المقبل. وقال مصدران آخران في “أوبك+” إنه يحتمل مناقشة عمليات خفض أكبر، بحسب “بلومبرغ”.

أهم التوقعات بشأن اجتماع أوبك

وقال أحد المصادر من أوبك+: “ليس من الجيد أن نرى تقلبات أكبر في السوق قبل الاجتماع المقبل بينما تظل الأساسيات قوية عمومًا، ويرجح أن يعبر الوزراء عن بعض الأفكار حول ما يجب القيام به من إجراءات أخرى لضمان اتجاه مستقر.

ويجتمع وزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو/ حزيران لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميًا حتى عام 2024.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي
الرياضة

طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد...

الرياضة
مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم
السعودية اليوم

مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

أماكن لا تحتاج تصريحًا للتخييم والتنزه بـ...

السعودية اليوم
الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر
السعودية اليوم

الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك
الرياضة

كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك

الرياضة
3 إنذارات حمراء من الأرصاد في المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

3 إنذارات حمراء من الأرصاد في المنطقة...

السعودية اليوم
طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات كبرى جديدة
السعودية اليوم

طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات...

السعودية اليوم