رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023 ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية جوتا يستعد لمغادرة الاتحاد الغطاء الجليدي في العالم بخطر رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023 الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر منتخب البرازيل يُعاني في غياب نيمار خطيب المسجد النبوي: القلب يعتصر ألمًا لما حلّ بأهلنا في غزة من كربة ونكبة أداة جديدة في إكس ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 209.22، ريال، 58.45 دولار، وذلك في مقابل 206 ريال يوم أمس الخميس.
كما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 239.11 ريال، 63.76 دولار، أما عيار 22 فسجل نحو (219.18) ريال، وعيار 18 نحو (179.33) ريال.
كما واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها اليوم، متجهة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد آمال المستثمرين بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة.