ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 209.22، ريال، 58.45 دولار، وذلك في مقابل 206 ريال يوم أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

كما سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 239.11 ريال، 63.76 دولار، أما عيار 22 فسجل نحو (219.18) ريال، وعيار 18 نحو (179.33) ريال.

كما واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها اليوم، متجهة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد آمال المستثمرين بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة.