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عيار 24 بسعر 236.91 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.91 ريال، أي ما يعادل نحو 63.18 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.17 ريال، أي ما يعادل نحو  57.91 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.30 ريال، أي ما يعادل نحو 55.28 دولار، وعيار 18 وصل 177.68 ريال، أي ما يعادل نحو 47.38 دولار.

 

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