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استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا من استبعاد السكر والحلويات تمامًا من النظام الغذائي يضر بالصحة كثيرًا، وقد يؤدي إلى الوفاة، مؤكدة أن الغلوكوز الذي يحصل عليه الجسم مع الأطعمة التي نتناولها يلعب دورًا مهمًا في جسم الإنسان.

أهمية السكر

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الرغم من أهمية السكر، يجب الانتباه وعدم الإفراط في استهلاكه، أي يجب تناول الحلويات والأطعمة الأخرى ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع باعتدال، كما يجب ممارسة أي نوع من الرياضة المنشطة بانتظام من أجل حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم في الوقت المناسب.

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وتقول: “يضطر الجسم حتى النهاية إلى الحصول على الغلوكوز الاحتياطي الذي يملكه. وعند التخلي تمامًا عن السكر فترة طويلة لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولًا سيستهلك مخزون السكر من الكبد والعضلات وبعدها يأتي دور الدهون والبروتينات”.

أخطاء غذائية

من جهة أخرى يحاول الكثيرون في موسم البرد تناول الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية العالية للحصول على الدفء، ومع ذلك، فإن هذه الطريقة يمكن أن تكون ضارة بصحتهم.

وتوجد الكثير من السعرات الحرارية في اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وفي بعض الأطعمة الدهنية، ولكن لا ينصح باللجوء إلى هذه الطريقة، لأن هذه سعرات حرارية إضافية ويمكن أن تؤدي إلى السمنة، وهذا ما يلاحظ في موسم البرد حيث يزيد وزن الناس لأنهم يتبعون هذه الطريقة”.

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