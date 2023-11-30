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ضمن منافسات دوري روشن

استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قبل قليل، عن استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن كادش من قائمة مباراة الخليج اليوم.

حسن كادش يغيب عن المباراة

وأعلن غاياردو، عن تشكيل مباراة الاتحاد ضد الخليج التي ستنطلق، بعد قليل، ولم يشهد تواجد حسن كادش سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء.

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وكشف حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، أن سبب استبعاد حسن كادش من مباراة اليوم، هو تعرضه لوعكة صحية، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون توضيح مدة غيابه.

حسن كادش
كادش – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد الخليج

وسيلعب الاتحاد ضد الخليج، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2023” من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

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