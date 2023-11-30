استبعاد حسن كادش من قائمة الاتحاد ضد الخليج

أعلن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قبل قليل، عن استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن كادش من قائمة مباراة الخليج اليوم.

حسن كادش يغيب عن المباراة

وأعلن غاياردو، عن تشكيل مباراة الاتحاد ضد الخليج التي ستنطلق، بعد قليل، ولم يشهد تواجد حسن كادش سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء.

وكشف حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، أن سبب استبعاد حسن كادش من مباراة اليوم، هو تعرضه لوعكة صحية، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون توضيح مدة غيابه.

الاتحاد ضد الخليج

وسيلعب الاتحاد ضد الخليج، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2023” من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.