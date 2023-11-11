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ضمن تصفيات المونديال وكأس آسيا

استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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حرصت الجماهير على دعم نجم النصر، سلطان الغنام، لعدم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن.

مانشيني يكشف قائمة الأخضر

وأعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بالأمس عن قائمة الأخضر لمواجهتي باكستان والأردن، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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مانشيني
مانشيني

غضب بسبب غياب سلطان الغنام

وشهدت قائمة المنتخب السعودي غياب سلطان الغنام، الأمر الذي أثار غضب الوسط الرياضي والجماهير، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أكدوا أحقيته في التواجد، نظرًا لمستواه المميز هذا الموسم.

وعلق طارق كيال عبر برنامج “كورة”، قائلًا: “مانشيني لم يتابع كل مباريات دوري روشن.. واستبعاد سلطان الغنام خطأ كبير”، وتابع أحمد العقيل: “مانشيني استبعد الغنام ومحمد كنو، وضم لاعبين لا يلعبون مع الفرق في الدوري”.

سلطان الغنام - النصر والرجاء
الغنام

وكتب علي الزهراني: “هل يتم اختيار اللاعب للمنتخب بناءً على مستواه أم على مزاجية من يقوم بعملية الاختيار؟.. إن كانت بالمستوى فسلطان الغنام وفراس البريكان ومحمد كنو أبرز من يستحق ذلك”.

وقال حماد العبدلي: “الدولي الغنام أفضل ظهير حاليًا في دوري روشن، يتم إبعاده عن المنتخب، هذا القرار أثار الوسط الرياضي ويحتاج إجابة من المدرب مانشيني.. وما هي الأسباب؟”.

وتابع دباس المشاري: “إلى سلطان الغنام.. ستبقى كما عهدناك شامخًا مناضلًا مدافعاً قوياً يا بطل.. عدم اختيارك لصفوف المنتخب ليس سوء بمستواكِ الفني بل سوء في عملية الاختيار، نسأل الله أن يحفظك بحفظه التام ويرعاك بعينه التي لا تنام”.

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