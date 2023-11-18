استبعاد فينسيوس جونيور من قائمة منتخب البرازيل مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة نتائج المنتخب السعودي في الأردن أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق سبب رفض الهلال التفريط في ميتروفيتش ضبط مواطنين و3 يمنيين هربوا الحشيش والقات تحذير: حوادث الطرق تزيد 15% خلال الإجازات الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات مساند توضح سبب استقطاع 2.4% من قيمة العقد عند نقل الكفالة حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر أهلية ديسمبر؟
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استبعاد نجم ريال مدريد الإسباني، فينسيوس جونيور، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة كولومبيا فجر الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له: “فينسيوس جونيور سيغيب عن منتخب البرازيل بعد الفحص الطبي الذي خضع له حيث تبين وجود إصابة له في العضلة الخلفية في الفخذ الأيسر”.
سيغيب فينسيوس عن 6 مباريات مع ريال مدريد بواقع 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا.
وتأكد غياب فينسيوس عن مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء المقبل في تصفيات مونديال 2026، حيث تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.
وكان المنتخب الكولومبي فاز على منتخب السيليساو بثنائية لهدف، حيث تقدم الفريق البرازيلي بالهدف الأول عبر جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
وسجل المنتخب الكولومبي هدفين بعد ذلك عبر نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز.