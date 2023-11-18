استبعاد فينسيوس جونيور من قائمة منتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استبعاد نجم ريال مدريد الإسباني، فينسيوس جونيور، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة كولومبيا فجر الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له: “فينسيوس جونيور سيغيب عن منتخب البرازيل بعد الفحص الطبي الذي خضع له حيث تبين وجود إصابة له في العضلة الخلفية في الفخذ الأيسر”.

سيغيب فينسيوس عن 6 مباريات مع ريال مدريد بواقع 4 مباريات في الدوري الإسباني ومباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا.

مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين

وتأكد غياب فينسيوس عن مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء المقبل في تصفيات مونديال 2026، حيث تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب الكولومبي فاز على منتخب السيليساو بثنائية لهدف، حيث تقدم الفريق البرازيلي بالهدف الأول عبر جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وسجل المنتخب الكولومبي هدفين بعد ذلك عبر نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز.