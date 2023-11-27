استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد

تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في صناعة الفوسفات إلى 220 مليار ريال (نحو 58.6 مليار دولار) بحلول السنوات العشر المقبلة، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد المديفر.

120 مليار ريال في صناعة الفوسفات

وأشار المديفر، في مقابلة لـ “بلومبرغ”، على هامش منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، إلى أن المملكة استثمرت 120 مليار ريال في صناعة الفوسفات، منبهًا إلى وجود استثمارات في مشروع “فوسفات 3” بقيمة 30 مليار ريال موزعة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف لجعل المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة بصناعة الفوسفات على غرار إنتاج المغذيات للحيوانات، والفوسفور الذي يدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والأدوية.

استثمارات في قطاع التعدين

تستهدف السعودية أيضًا، استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة الاستثمار السعودية في مطلع 2022.

وتلعب منطقة الحدود الشمالية دورًا رئيسيًّا في تحقيق المستهدفات السعودية في قطاع التعدين بشكل عام وصناعة الفوسفات بشكل خاص. إذ تضم 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب المديفر. كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي.

أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحات سابقة على هامش المؤتمر، إلى أن العمل جارٍ على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

إستراتيجية أوسع

وبدأ المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس، ويأتي في سياق إستراتيجية أوسع. ففي فبراير الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

تشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كيلومترًا مربعًا من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.