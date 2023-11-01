Icon

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 Icon ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض Icon تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم Icon مشاركون في المنتدى الدولي للأمن السيبراني من 120 دولة Icon سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين Icon مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق Icon استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا Icon مقترح عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد يثير الجدل: الجمعة عبادة أم عمل؟ Icon منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة Icon آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد الإنفاق السخي للرياض على مجال كرة القدم

استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ صباحاً
استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع المملكة نحو كرة القدم العالمية والتوسع الأوسع في الرياضة العالمية.

كأس العالم 2034 هدية للفيفا

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: إن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 هو بمثابة هدية للفيفا بعد فورة الإنفاق الضخم الذي بذلته السعودية في مجال كرة القدم، فمن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 بعد أن قررت أستراليا، سحب عرضها في آخر لحظة.

قد يهمّك أيضاً
إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة

إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة

أمطار المساء تزيد أجواء الرياض جمالًا

أمطار المساء تزيد أجواء الرياض جمالًا

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه سرعان ما حظي ترشيح استضافة السعودية بدعم أوسع، وهو ثمرة حملة المملكة المكثفة طوال الفترة الماضية لبناء شبكة رياضية عالمية بالإنفاق السخي على الرياضات المختلفة بخاصة كرة القدم. بخاصة بعدما وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم العشرات من اتفاقيات التعاون مع نظرائه في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، بينما كان الرعاة من السعودية يبحثون بنشاط عن صفقات مع كل من الأندية ومنظمي بطولات كرة القدم.

استضافة كأس العالم 2034

كأس العالم 2034 في السعودية

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034. وجاء ذلك بعدما أصبحت السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام: “سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026– في أمريكا الشمالية”.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس العالم – المصدر @Saudi2034WC

السعودية المرشح الوحيد

وأضاف: “من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)– مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي) في عام 2030، ستشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة– وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًّا”. وتابع: “وفي آسيا المملكة العربية السعودية في عام 2034”.

وأكد بيان سابق من فيفا، أن السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة البطولة، بعد انسحاب الملف الأسترالي، اليوم الثلاثاء.

دعم الاتحاد الآسيوي

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان بعد وقت قصير من الإعلان عن البلد المضيف: “نعتقد أن الوقت مناسب للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم”.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم السعودية وأستراليا كأعضاء: إنه يدعم عرض الرياض.

كأس العالم 2034

ويعد كأس العالم 2034 هو النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات.

عادةً ما يتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة بعد عدة سنوات من الإعلان الرسمي. وتتقدم الدول المهتمة بالتنظيم بعروضها وملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). بعد ذلك، يتم التصويت على الدولة المضيفة المختارة من قبل أعضاء الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة المنزلية
السعودية اليوم

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة...

السعودية اليوم
أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة
العالم

أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي...

العالم
مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح مهمة للوقاية
صحة وطب‎

مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح...

صحة وطب‎
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا
الرياضة

تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور...

الرياضة
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم
آخر الاخبار

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في...

آخر الاخبار
محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد...

أخبار رئيسية