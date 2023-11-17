استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور

بدأ نظام نور في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية المختلفة، وفق الجدول الزمني المعتمد سلفًا في التقويم الدراسي 1445هـ.

دخول نظام نور

ويتم إطلاع أولياء الأمور على نتيجة الأبناء بعد تسجيل الدخول في موقع نور، كما يمكن استخراج تقارير العشرة الأوائل في كل مرحلة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور.

تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

أما استخراج تقارير العشرة الأوائل فيتم وفقًا لما يلي:

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 12/ 05/ 1445هـ الموافق 26/ 11/ 2023م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/ 06/ 1445هـ الموافق 17/ 12/ 2023م، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ الموافق 04/ 01/ 2024م، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م.