استعلام نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا ليونيل ميسي لـ لاعبي أوروجواي: احترموا أنفسكم ! مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فورًا في غزة The Bold Group تزيح السِتار عن مشروعها المبتكر في مبادرة الذكاء الاصطناعي حكم نهائي لصالح أمانة جدة ضد شركة طالبتها بتعويض 75 مليون ريال موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بتصفيات المونديال
بدأ نظام نور في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية المختلفة، وفق الجدول الزمني المعتمد سلفًا في التقويم الدراسي 1445هـ.
ويتم إطلاع أولياء الأمور على نتيجة الأبناء بعد تسجيل الدخول في موقع نور، كما يمكن استخراج تقارير العشرة الأوائل في كل مرحلة من خلال الخطوات التالية:
وستكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 12/ 05/ 1445هـ الموافق 26/ 11/ 2023م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/ 06/ 1445هـ الموافق 17/ 12/ 2023م، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ الموافق 04/ 01/ 2024م، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م.