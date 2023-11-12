استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الأحساء، اليوم الأحد، وسط استقبال حافل من مسؤولي نادي الفتح.
ونشر حساب نادي الفتح الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا وفيديو من استقبال بعثة المنتخب السعودي، وعلق قائلًا: “الأمور تبدو مختلفة في الأحساء.. الفتحاويون واستقبال خاص للصقور.. يا مرحبًا بالأخضر”.
وعلق رئيس النادي، منصور العفالق عبر حسابه الخاص، قائلًا: “سعدت اليوم أنا وإخواني أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح باستقبال بعثة الأخضر.. دعواتنا للصقور بالتوفيق وبإذن الله تكون انطلاقة قوية نحو الإنجاز”.
وبدأ الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، استعداداته في الأحساء مساء اليوم، حيث خاض حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير على الملعب الرديف بنادي الفتح.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي باكستان والأردن، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الأمور تبدو مختلفة في #الأحساء 🤩🔥
الفتحاويون و استقبال خاص للصقور 🇸🇦🦅
يامرحبا بالأخضر @SaudiNT 👋🏻 pic.twitter.com/3YSt9iyAWs
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) November 12, 2023