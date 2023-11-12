Icon

قانوني يُفسر سبب الجدل بشأن عقوبة تاليسكا Icon معرض الثقافة السعودية يختتم فعالياته في باريس بأكثر من 5 آلاف زائر Icon 6 رسائل احتيالية عبر الهاتف المحمول.. احذر فتحها Icon استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط Icon ليفربول يتألق ويتجاوز برينتفورد بثلاثية Icon ليفاندوفسكي يقود برشلونة لتجاوز ألافيس Icon زيرو ليتنسي تجربة افتراضية تأخذ زوار موسم الرياض لرحلة الخيال Icon السعودية تتعهد بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو 2030 Icon كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق أدوارهم بالإنجليزية Icon التشكيل المثالي للجولة الـ13 بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة

استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج مساند أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط، ويمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات وللحصول على الخدمة يمكن التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات.

في سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030...

نقل كفالة عامل

وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول: إن النقل يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي
الرياضة

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد...

الرياضة
حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13...

آخر الاخبار
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الرياضة

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3...

الرياضة
الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم عبر تمهير
حصاد اليوم

الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم...

حصاد اليوم
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung

تكنولوجيا
الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل
آخر الاخبار

الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل

آخر الاخبار
باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر!
غرائب

باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب...

غرائب
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن
الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

الرياضة