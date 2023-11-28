استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة، تحت ضغط.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولار للأونصة، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولار للأونصة.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1064.15 دولار للأونصة.