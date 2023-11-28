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استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة، تحت ضغط.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولار للأونصة، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولار للأونصة.

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سعر الفضة

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1064.15 دولار للأونصة.

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