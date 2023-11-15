استقرار أسعار النفط فوق 82 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط بعد فترة ارتفاع قصيرة الأجل، حيث استوعبت السوق وجهات النظر المتباينة بشأن توقعات العرض والطلب، في حين أشار تقرير القطاع إلى زيادة في المخزونات الأمريكية.

اتجاهات النمو القوية

ووصل تداول مزيج برنت، المقياس العالمي، فوق 82 دولارًا للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 78 دولارًا. وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن أسواق النفط العالمية لن تكون ضيقة كما كان متوقعًا خلال الربع الجاري، مع تجاوز نمو الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل التوقعات. جاء ذلك بعد تقييم من منظمة “أوبك” سلط الضوء على اتجاهات النمو القوية والأساسيات الصحية للقطاع.

وقال فيفيك دار، المحلل في “كومونويلث بنك أو أستراليا” (Commonwealth Bank of Australia): إن وجهات النظر المختلفة من الجانبين “من المرجح أن تُبقي أسواق النفط مستقرة. ويُتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل هذا الربع، ثم ينخفض ​​إلى 75 دولارًا بحلول الربع الثاني من عام 2024 بسبب مخاوف الطلب، وهو أكثر انسجامًا مع رؤية وكالة الطاقة الدولية للعالم، لكن سياسة العرض الخاصة بأوبك+ ستكون أساسية”.