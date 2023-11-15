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بعد زيادة المخزونات الأمريكية

استقرار أسعار النفط فوق 82 دولارًا للبرميل

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
استقرار أسعار النفط فوق 82 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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استقرت أسعار النفط بعد فترة ارتفاع قصيرة الأجل، حيث استوعبت السوق وجهات النظر المتباينة بشأن توقعات العرض والطلب، في حين أشار تقرير القطاع إلى زيادة في المخزونات الأمريكية.

اتجاهات النمو القوية

ووصل تداول مزيج برنت، المقياس العالمي، فوق 82 دولارًا للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 78 دولارًا. وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن أسواق النفط العالمية لن تكون ضيقة كما كان متوقعًا خلال الربع الجاري، مع تجاوز نمو الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل التوقعات. جاء ذلك بعد تقييم من منظمة “أوبك” سلط الضوء على اتجاهات النمو القوية والأساسيات الصحية للقطاع.

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وقال فيفيك دار، المحلل في “كومونويلث بنك أو أستراليا” (Commonwealth Bank of Australia): إن وجهات النظر المختلفة من الجانبين “من المرجح أن تُبقي أسواق النفط مستقرة. ويُتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل هذا الربع، ثم ينخفض ​​إلى 75 دولارًا بحلول الربع الثاني من عام 2024 بسبب مخاوف الطلب، وهو أكثر انسجامًا مع رؤية وكالة الطاقة الدولية للعالم، لكن سياسة العرض الخاصة بأوبك+ ستكون أساسية”.

ارتفاع المخزونات الأمريكية

أفاد معهد البترول الأمريكي، الممول من القطاع، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما زادت المخزونات في مركز “كوشينغ” بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. كذلك أشارت الأرقام الصادرة عن “ألفا بي بي إل” (AlphaBBL) إلى زيادة المخزونات في “كوشينغ”. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية لمخزونات أسبوعين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

انخفض سعر النفط بشكل حاد منذ منتصف أكتوبر مع اختفاء العوامل المرتبطة بالمخاطر الإضافية للحرب بين إسرائيل وحماس، وتزايد الشكوك حول توقعات الطلب، قبل أن يرتفع في الأيام الثلاثة حتى يوم الاثنين الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تحدد الأسعار اتجاهاتها، مع موازنة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي من خلال المؤشرات التي لا تزال تظهر أن السوق تعاني من عجز.

خفض أسعار الفائدة

وعززت قراءة التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، مما يدعم التوقعات طويلة المدى للطلب على النفط ودفع الدولار للهبوط.

بدأت إسرائيل عمليات تستهدف حركة حماس، في جزء من مستشفى الشفاء. وقالت إسرائيل: إن حماس تستخدم المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء، كقواعد عسكرية، على حد زعمها.

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