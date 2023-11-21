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توقعات بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة

استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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استقر مؤشر العملة الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب الأسواق مزيدًا من المعلومات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مع توقع المستثمرين على نطاق واسع تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه القادم.

استقرار مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، عند 103.38 نقطة في تمام الساعة 02:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 30 من أغسطس الماضي.

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وارتفعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.22% إلى 1.253 دولار، واستقر اليورو عند 1.094 دولار، في حين انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليابانية بنسبة 0.51% إلى 147.60 ين.

سعر الدولار مقابل الريال اليوم

وتترقب الأسواق اليوم، صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قرر خلاله تثبيت سعر الفائدة الأساسي؛ لاستشراف مزيد من المعلومات حول الأسباب الداعية لهذا القرار، فضلًا عن بيان رؤية المصرف المركزي بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وجاء سعر الريال مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء 7/ 5/ 1445، كالآتي:

  • سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 3.75 ريال.
  • سعر الريال مقابل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، 4.6628 ريال.
  • سعر الريال مقابل الفرنك السويسري، اليوم الثلاثاء، 4.2301 ريال.
  • سعر الريال مقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء، 0.0251 ريال.

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