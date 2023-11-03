الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية استمرار جريان وادي الرمة شيخ الأودية السعودية مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح رغبة الفيحاء باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الطائي الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار الأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر
يواصل وادي الرمة جريانه بشكل شديد بعد الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق قبل أسبوع وسط توقعات باستمرار تلك الأمطار التي تدفع الوادي إلى مستويات جديدة ومبشرة من الجريان.
وبحسب مقدم فقرة تقويم على قناة العربية خالد الزعاق فإن التوقعات تشير إلى أن الوادي سيمشي “ممشى معتبر” أي أنه ينبع من الحرات إلى الثويلات مشيرًا إلى أن الحرات تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه ما يدفع الوادي للجريان.
وأشار الزعاق إلى أن الوادي هذا العام يتحرك على 3 دفعات، الدفعة الأولى بفعل الأمطار التي هطلت قبل 5 أيام حيث تعدى الوادي عقلة الصقور فيما توالت عملية الجريان في الدفعتين الثانية والثالثة.
ويعد وادي الرمة أحد الأودية الأكبر والأشهر، في المملكة بالإضافة لأهمية موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضاً، ويمتد من الشمال الشرقي للمملكة حتى حدودها مع العراق.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
فيديو متداول لجريان #وادي_الرمة شيخ الأودية في #السعودية pic.twitter.com/5obvBRJY4s
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 3, 2023
مستجدات #وادي_الرمة pic.twitter.com/RseSjViVDN
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 3, 2023