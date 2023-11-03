استمرار جريان وادي الرمة شيخ الأودية السعودية

يواصل وادي الرمة جريانه بشكل شديد بعد الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق قبل أسبوع وسط توقعات باستمرار تلك الأمطار التي تدفع الوادي إلى مستويات جديدة ومبشرة من الجريان.

جريان وادي الرمة

وبحسب مقدم فقرة تقويم على قناة العربية خالد الزعاق فإن التوقعات تشير إلى أن الوادي سيمشي “ممشى معتبر” أي أنه ينبع من الحرات إلى الثويلات مشيرًا إلى أن الحرات تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه ما يدفع الوادي للجريان.

وأشار الزعاق إلى أن الوادي هذا العام يتحرك على 3 دفعات، الدفعة الأولى بفعل الأمطار التي هطلت قبل 5 أيام حيث تعدى الوادي عقلة الصقور فيما توالت عملية الجريان في الدفعتين الثانية والثالثة.

ويعد وادي الرمة أحد الأودية الأكبر والأشهر، في المملكة بالإضافة لأهمية موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضاً، ويمتد من الشمال الشرقي للمملكة حتى حدودها مع العراق.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.