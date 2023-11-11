اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لندن بسبب أحداث غزة

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شارك مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين وأهالي غزة، بينما عرضت المواقع الإخبارية لقطات حية لاشتباكات المتظاهرين ورجال الشرطة في ساحة البرلمان في وستمنستر.
وأظهرت لقطات شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اشتباكات المتظاهرين المتضامنين مع أحداث غزة مع الشرطة. فيما يبدو أن المتظاهرين المعارضين يحاولون الوصول إلى النصب التذكاري.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يطالب المتظاهرون الذين خرجوا في لندن بأعداد كبيرة على مدى أربع أسابيع متتالية، بوقف إطلاق النار في غزة.
وأثار تنظيم المظاهرة على الرغم من انتقادات الحكومة أزمة سياسية. وتواجه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الآن انتقادات لاذعة تدعو لإقالتها لتشكيكها في الموقف المحايد للشرطة التي رفضت حظر المظاهرة.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المتظاهرين المناهضين لفلسطين اشتبكوا مع الشرطة في الحي الصيني. ونشرت الشرطة قوات ضخمة، مع تعبئة نحو ألفي عنصر لضمان أمن الاحتفالات والمظاهرة.
وكانت الوزيرة برافرمان ، قد وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها مسيرات كراهية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا “الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين” خلال مسيرات احتجاج على الحرب.
وأثارت هذه التصريحات سيلاً من الانتقادات ودعا نواب المعارضة سوناك إلى إقالتها.
Live footage from Parliament Square in Westminster shows counter protesters clashing with police.
Police commentator Graham Wettone, who is watching the footage live, says it appears the counter protesters are trying to reach the Cenotaph. https://t.co/RZBDaqzMce
📺 Sky 501 pic.twitter.com/aLJenScI19
— Sky News (@SkyNews) November 11, 2023
في غضون ذلك، كتبت الشرطة عبر موقع إكس، اليوم السبت، “واجهنا مجموعة من المتظاهرين المناهضين للمظاهرة الذين غادروا وايتهول وانتقلوا إلى الحي الصيني وألقوا صواريخ على الضباط الذين حاولوا التعامل معهم.”
وعلق الوزير الأول الأسكتلندي، حمزة يوسف، على المشاجرات التي اندلعت بين المتظاهرين المناهضين والشرطة. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن برافرمان شجعت المتظاهرين اليمينيين على مهاجمة ضباط الشرطة وتأجيج نيران الانقسام.
وأضاف: “موقف وزيرة الداخلية لا يمكن الدفاع عنه، يجب عليها الاستقالة”. وتم الوقوف دقيقة صمت في يوم الهدنة حيث تجمع الآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإحياء ذكرى القتلى في الحرب.
A two-minute silence has been observed on Armistice Day as thousands gathered across the UK to remember those killed in war.
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— Sky News (@SkyNews) November 11, 2023