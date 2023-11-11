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أزمة سياسية تواجهها الحكومة البريطانية مع مئات آلاف المحتجين

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لندن بسبب أحداث غزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لندن بسبب أحداث غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شارك مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في لندن تضامنًا مع الفلسطينيين وأهالي غزة، بينما عرضت المواقع الإخبارية لقطات حية لاشتباكات المتظاهرين ورجال الشرطة في ساحة البرلمان في وستمنستر.

اشتباكات المتظاهرين في لندن

وأظهرت لقطات شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اشتباكات المتظاهرين المتضامنين مع أحداث غزة مع الشرطة. فيما يبدو أن المتظاهرين المعارضين يحاولون الوصول إلى النصب التذكاري.

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ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يطالب المتظاهرون الذين خرجوا في لندن بأعداد كبيرة على مدى أربع أسابيع متتالية، بوقف إطلاق النار في غزة.

أزمة سياسية في بريطانيا

وأثار تنظيم المظاهرة على الرغم من انتقادات الحكومة أزمة سياسية. وتواجه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الآن انتقادات لاذعة تدعو لإقالتها لتشكيكها في الموقف المحايد للشرطة التي رفضت حظر المظاهرة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن المتظاهرين المناهضين لفلسطين اشتبكوا مع الشرطة في الحي الصيني. ونشرت الشرطة قوات ضخمة، مع تعبئة نحو ألفي عنصر لضمان أمن الاحتفالات والمظاهرة.

دعوات لإقالة وزيرة الداخلية

وكانت الوزيرة برافرمان ، قد وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها مسيرات كراهية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا “الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين” خلال مسيرات احتجاج على الحرب.

وأثارت هذه التصريحات سيلاً من الانتقادات ودعا نواب المعارضة سوناك إلى إقالتها.

مئات الآلاف يتظاهرون دعمًا لغزة

في غضون ذلك، كتبت الشرطة عبر موقع إكس، اليوم السبت، “واجهنا مجموعة من المتظاهرين المناهضين للمظاهرة الذين غادروا وايتهول وانتقلوا إلى الحي الصيني وألقوا صواريخ على الضباط الذين حاولوا التعامل معهم.”

وعلق الوزير الأول الأسكتلندي، حمزة يوسف، على المشاجرات التي اندلعت بين المتظاهرين المناهضين والشرطة. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن برافرمان شجعت المتظاهرين اليمينيين على مهاجمة ضباط الشرطة وتأجيج نيران الانقسام.

وأضاف: “موقف وزيرة الداخلية لا يمكن الدفاع عنه، يجب عليها الاستقالة”. وتم الوقوف دقيقة صمت في يوم الهدنة حيث تجمع الآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإحياء ذكرى القتلى في الحرب.

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