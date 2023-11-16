Icon

لقطات لجريان وتدفق السيول في تربة شرق الطائف Icon موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024 Icon نيوم تكشف النقاب عن إبيكون أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة Icon تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية Icon تروجينا للتزلج ستكون بمثابة أرض العجائب لعشاق الألعاب الشتوية حول العالم Icon 15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل تدريبه للاتحاد Icon اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري Icon برشلونة يحدد سعر بيع نجمه للأندية السعودية Icon إطلاق أسرع شبكة إنترنت في العالم بسرعة 1.2 تيرابايت بالثانية Icon المرأة السعودية الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشرات العمل والقانون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتدريب الكوادر النسائية بقطاع النقل البحري

اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو، اعتماد المدربة “نجلاء بنت سلمان النعيمي” كأول مساعد مدرب بحري على مستوى المملكة، لتدريب الكوادر النسائية بقطاع النقل البحري.

أول مدربة بحرية

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن دورها المتمثل في دعم وتأهيل واعتماد المدربين والمدربات في قطاع النقل البحري، وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية، كما تأتي في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

قد يهمّك أيضاً
مواجهة الرياض والفتح تتجدد بعد 14 عامًا

مواجهة الرياض والفتح تتجدد بعد 14 عامًا

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

تعزيز دور المرأة

وأكدت الهيئة أن تعزيز دور المرأة في القطاع البحري يسهم في تمكينها من تلقي التدريب العملي والأساسي للدورات التدريبية البحرية، وتأهيلها للعمل لدى الشركات البحرية والموانئ السعودية، بالإضافة لعملها كمدربة في القطاع البحري بالمملكة، مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر توفير البيئة المناسبة لكافة العاملات بالقطاع البحري لتلقي التدريب العملي الأساسي للدورات التدريبية البحرية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، والإجازة والخفارة للعاملين بالبحر لعام 1978م بصيغتها المعدلة.

وأوضحت متطلبات التقديم على دورات اعتماد المدربين البحريين للكادر النسائي، حيث يتطلب ذلك الحصول على الدورات التدريبية البحرية المتخصصة، واجتياز الاختبارات التقييمية للدورات التدريبية المتخصصة، والحصول على دورة مدرب مدربين، بالإضافة إلى اجتياز فحص اللياقة.

مما يذكر أن المدربة نجلاء بنت سلمان النعيمي قد تلقت تدريباتها المكثفة والاختبارات التابعة لها كمدربة، إضافةً إلى إكمالها للدورات البحرية المختصة بأكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو وبمتابعة من وكالة القطاع البحري بالهيئة العامة للنقل، وذلك لضمان استيفائها للمتطلبات التدريبية البحرية الدولية الأساسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار