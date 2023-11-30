افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريقي الأمير نايف والسلام في المدينة المنورة

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أعلنت أمانة المدينة المنورة افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي لتقاطع “طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز” مع “طريق السلام”.
وشهد الطريق حالة من انسيابية الحركة المرورية في تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام بعد افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي، بحسب مقطع فيديو نشرته أمانة المدينة المنورة على منصة إكس.
في سياق متصل، تجري أعمال تهيئة الجزء المتبقي من المشروع أسفل الجسر، لاستكمال فتح طريق السلام لخدمة الأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة، وربطها بالطريق الدائري الثاني والمنطقة المركزية عبر طريق السلام عند افتتاحه كليًّا، وصولًا إلى وسط المدينة المنورة.
ويمثّل المشروع، جانبًا من جهود أمانة المدينة لتهيئة الطرق المحورية الداخلية، حيث أجرت خلال شهر أكتوبر الماضي 886 اختبارًا للتحقق من جودة الطرق، تضمنت رفع 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الأسفلت، و100 عينة من الخرسانة، و49 عينة من التربة، وعمل 886 اختبارًا لقياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.
#المدينة_أمانة |
انسيابية الحركة المرورية في تقاطع
طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع
طريق السلام في #المدينة_المنورة . pic.twitter.com/IZtsh8OWEd
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) November 30, 2023