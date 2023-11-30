Icon

وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي Icon 20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد Icon وظائف إدارية شاغرة في الرقيب التجارية Icon افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريقي الأمير نايف والسلام في المدينة المنورة Icon السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم Icon حقيقة وجود فيروس يسبب مرضًا تنفسيًّا غامضًا يصيب الأطفال Icon السعودية أصبحت وجهة أساسية للأحداث الكبرى والعالمية Icon سيرانا وجهة سياحية استثنائية منحوتة في أحضان جبال نيوم Icon نجاح قوي لأول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انسيابية الحركة المرورية بعد الافتتاح

افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريقي الأمير نايف والسلام في المدينة المنورة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريقي الأمير نايف والسلام في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة المدينة المنورة افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي لتقاطع “طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز” مع “طريق السلام”.

وشهد الطريق حالة من انسيابية الحركة المرورية في تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام بعد افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي، بحسب مقطع فيديو نشرته أمانة المدينة المنورة على منصة إكس.

قد يهمّك أيضاً
مطار الملك فهد الدولي يحتضن مبادرة مطارنا أخضر

مطار الملك فهد الدولي يحتضن مبادرة مطارنا أخضر

جازان تستقطب 8.4 مليار دولار استثمارات جديدة

جازان تستقطب 8.4 مليار دولار استثمارات جديدة

أعمال مستمرة

في سياق متصل، تجري أعمال تهيئة الجزء المتبقي من المشروع أسفل الجسر، لاستكمال فتح طريق السلام لخدمة الأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة، وربطها بالطريق الدائري الثاني والمنطقة المركزية عبر طريق السلام عند افتتاحه كليًّا، وصولًا إلى وسط المدينة المنورة.

ويمثّل المشروع، جانبًا من جهود أمانة المدينة لتهيئة الطرق المحورية الداخلية، حيث أجرت خلال شهر أكتوبر الماضي 886 اختبارًا للتحقق من جودة الطرق، تضمنت رفع 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الأسفلت، و100 عينة من الخرسانة، و49 عينة من التربة، وعمل 886 اختبارًا لقياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار