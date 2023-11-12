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تتميز بمجموعة من المزايا الجديدة

افتتاح رياض زوو منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة 

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
افتتاح رياض زوو منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة 
المواطن - فريق التحرير

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ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، افتتحت منطقة رياض زوو اليوم الأحد 12 نوفمبر، بعدد من الفعاليات التي عاش فيها الزوار أوقاتًا ترفيهية مميزة، شاهدوا فيها عددًا من الحيوانات الأشهر حول العالم وتفاعلوا معها، كما عاشوا مجموعة من التجارب، ومنها الركوب في سيارة بين الأسود المفترسة، والاستمتاع بالتجول في الحديقة التي تمثل واحدة من أيقونات الطبيعة في موسم الرياض هذا العام.

رياض زوو

وتضم رياض زوو عدة مناطق تتمثل في منطقة بينك لينك التي تحتوي على بحيرة تغرد بضفافها الطيور ويستمتع فيها الزوار بمشاهدة طائر النحّام “الفلامنجو” ذي الساقين الطويلتين، وتقام على أصوات مياهها مجموعة من العروض المتنوعة، إضافة إلى إنشانتيد فوريست التي تضم الزرافة، والدببة، وحيوان اللاما، كما تضم أيضًا منطقة وايلد أدفنتشر التي يستقر فيها الأسد، ويوجد بها الفيل الذي يمكن للزوار إطعامه خلال رحلتهم الترفيهية في الحديقة.

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أما منطقة الملز باي المسماة على الحي الذي تقع به الحديقة فإنها تضم عددًا من الحيوانات الأليفة التي يتفاعل معها الزوار من خلال إطعامها، مثل الكنغر، وطيور البوم، فيما تتميز منطقة ذا سوامب بألعاب المهارة والتحديات المختلفة التي تتيح للزوار استكشاف خفايا التماسيح، وخصائص النمور البيضاء.

افتتاح رياض زوو منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة 
افتتاح رياض زوو منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة

وفي منطقة أيب إسكيب يتعرف الزوار على حيوان الشمبانزي، ويتمكنون من إطعامها، إضافة إلى ممارسة عدد من التجارب التعلمية المختلفة في بيت البونغو.

مزايا جديدة

وتتميز حديقة الحيوانات بالرياض في موسم هذا العام بمجموعة من المزايا الجديدة، من أبرزها زيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير بوابتها الرئيسية ومجسماتها الداخلية، إضافة إلى استحداث عدد من التجارب الجديدة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

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