اقتصاد الصين السبب وراء الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في ضوء تزايد مخاوف المستثمرين إزاء تراجع الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني.

هبوط خام برنت

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.3% إلى 80.55 دولار للبرميل في تمام الساعة 03:44 مساءً بالتوقيت المحلي، وهو أدنى مستوى لها في 14 أسبوعًا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.47% إلى 76.23 دولار للبرميل، وتعمقت خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 4.25%.

تراجع الصادرات الصينية

وقال “تاماس فارجا” محلل الأسواق لدى “بي في إم” لأعمال الوساطة في سوق النفط، في إشارة إلى تراجع الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر؛ إن هذه البيانات تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والعالمي على حد سواء، الأمر الذي يؤثر سلبًا على توازن سوق النفط، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقال “ميج أونيل” الرئيس التنفيذي لدى “وودسايد إنرجي جروب” في بيان اليوم، إن شركته تتوقع استمرار مرونة الطلب على النفط والغاز الطبيعي لعقود زمنية، مدفوعًا بالنمو السكاني، والتصنيع في الاقتصادات النامية في جميع أنحاء آسيا.

وترى “وودسايد إنرجي جروب” أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي سيظل مرنًا لعقود زمنية، مدفوعًا بالنمو السكاني والتصنيع في الاقتصادات النامية في جميع أنحاء آسيا.

الطلب على النفط سيظل مرنًا لعقود

وقال الرئيس التنفيذي “ميج أونيل” في بيان: من المتوقع استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص مع سعي المشترين لتأمين الإمدادات لدعم مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة أثناء إزالة الكربون.

يذكر أن بعض الدول الأوروبية تعمل بشكل أكبر على الغاز المنقول بحرًا بعدما خفضت روسيا معظم تدفقات خطوط الأنابيب إلى المنطقة.

وتعمل “وودسايد” على تطوير قائمة من مشاريع التوسعة وتستمر في استهداف أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سكاربورو قبالة ساحل أستراليا الغربية في عام 2026.