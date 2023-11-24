اكتشاف عشرات الجثث المتحللة شمال غزة

بعد دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز النفاذ في السابعة من صباح اليوم الجمعة تم الكشف عن عشرات الجثث المتحللة في شوارع القطاع.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة وجود بعض الجثث المتحللة، وذلك جراء بقائها أيامًا في العراء دون دفن، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثث القتلى متناثرة في الشوارع.

كما تم تداول صور تظهر جثامين القتلى مكدسة في المشفى الإندونيسي شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل الجيش الإسرائيلي لعدة أيام واقتحامه وقصفه.

تفاصيل الهدنة في غزة

وبدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الهدنة في غزة التي تم الإعلان عنها بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس والتي تستمر لمدة 4 أيام يتم فيها تعليق عمليات القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في تمام الخامسة بالتوقيت الدولي صباح اليوم الجمعة، على أن يتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء الثانية ظهرًا بالتوقيت الدولي.

في حين سيكون عدد المفرج عنهم 13 هم من النساء والأطفال، كما سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

كما خرجت عدة سيارات إسعاف تحمل الجرحى إلى مصر فيما دخلت الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة من معبر رفح.