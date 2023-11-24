Icon

الشباب يأمل في استعادة توازنه ضد الأهلي Icon الهلال يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته Icon وصول 4 سيارات إسعاف سعودية إلى مطار العريش Icon تفاصيل وشروط وظائف وزارة الداخلية Icon هالاند يدعم مانشستر سيتي ضد ليفربول Icon تاوامبا يسعى لتكرار سيناريو الجولة الثانية ضد النصر Icon 200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام Icon حدث تاريخي لـ كيليان مبابي في الدوري الفرنسي Icon وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات Icon 10 أيام على دخول المربعانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد ساعات من بدء الهدنة الإنسانية

اكتشاف عشرات الجثث المتحللة شمال غزة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
اكتشاف عشرات الجثث المتحللة شمال غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز النفاذ في السابعة من صباح اليوم الجمعة تم الكشف عن عشرات الجثث المتحللة في شوارع القطاع.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة وجود بعض الجثث المتحللة، وذلك جراء بقائها أيامًا في العراء دون دفن، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثث القتلى متناثرة في الشوارع.

قد يهمّك أيضاً
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

كما تم تداول صور تظهر جثامين القتلى مكدسة في المشفى الإندونيسي شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل الجيش الإسرائيلي لعدة أيام واقتحامه وقصفه.

تفاصيل الهدنة في غزة

وبدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الهدنة في غزة التي تم الإعلان عنها بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس والتي تستمر لمدة 4 أيام يتم فيها تعليق عمليات القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في تمام الخامسة بالتوقيت الدولي صباح اليوم الجمعة، على أن يتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء الثانية ظهرًا بالتوقيت الدولي.

في حين سيكون عدد المفرج عنهم 13 هم من النساء والأطفال، كما سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

كما خرجت عدة سيارات إسعاف تحمل الجرحى إلى مصر فيما دخلت الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة من معبر رفح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن