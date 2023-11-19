الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، تشمل التالي:

خطوات تجديد الهوية الوطنية

– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.

– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.