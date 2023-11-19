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الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، تشمل التالي:

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خطوات تجديد الهوية الوطنية

– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.

– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث قالت: إن الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية هي كما يلي:

صور تجديد بطاقة الهوية

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

 

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