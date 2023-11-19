فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية الأحوال المدنية: 4 خطوات لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال شاهد.. أمطار غزيرة تكسو بريدة حلة من الجمال 39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن النصر يخشى رحيل خالد الغنام مجانًا مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، تشمل التالي:
– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.
وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.