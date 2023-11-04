الأخدود يُنهي الشوط الأول بهدفين في أبها

انتهى الشوط الأول من مباراة أبها ضد الأخدود بتقدم الأخير بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أبها ضد الأخدود

وكان زعيم الجنوب تقدم بالهدف الأول عبر البولندي جريجور كريتشوفياك في الدقيقة الـ20، ثم نجح فريق الأخدود بعد ذلك في إحراز هدفين عبر كل من ” أندريه بوركا” و ” مصلح الشيخ” في الدقيقتين الـ 26 والـ32.

ترتيب دوري روشن حاليًا

يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

الفيحاء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، الشباب تاسعًا برصيد 15 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 والأخير برصيد 5 نقاط.