Icon

الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا Icon ‫صالح بن حميد يؤم المصلين لصلاة الجمعة في مسجد الملك فيصل بإسلام أباد Icon كيف تحولت وجهة ساديو ماني من الأهلي للنصر؟ Icon ريف السعودية يُطلق عيادات النحل في 4 مناطق Icon التجارة تستدعي مركبات فورد F-150 لخلل يرفع مخاطر وقوع الحوادث Icon رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق Icon شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية Icon انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أُقيمت، اليوم الخميس، مراسم قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام في قطر، وشهدت تواجد الأخضر الأولمبي بالمجموعة الثالثة.

الأخضر الأولمبي بالمجموعة الثالثة

وجاءت نتيجة قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، كالتالي؛ في المجموعة الأولى؛ قطر، أستراليا، الأردن وإندونيسيا، وضمت المجموعة الثانية؛ اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين.

قد يهمّك أيضاً
تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس

تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس

التونسيون مهددون بالعطش

التونسيون مهددون بالعطش

ويتواجد في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 23 عامًا، كل من؛ الأخضر الأولمبي، العراق، تايلاند وطاجيكستان، فيما تقع منتخبات أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا في المجموعة الرابعة.

 

كأس آسيا تحت 23 عاما
مجموعات البطولة – المصدر @afcasiancup_ar

بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من إفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة