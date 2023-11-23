الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا

أُقيمت، اليوم الخميس، مراسم قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستُقام في قطر، وشهدت تواجد الأخضر الأولمبي بالمجموعة الثالثة.

الأخضر الأولمبي بالمجموعة الثالثة

وجاءت نتيجة قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، كالتالي؛ في المجموعة الأولى؛ قطر، أستراليا، الأردن وإندونيسيا، وضمت المجموعة الثانية؛ اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين.

ويتواجد في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 23 عامًا، كل من؛ الأخضر الأولمبي، العراق، تايلاند وطاجيكستان، فيما تقع منتخبات أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا في المجموعة الرابعة.

بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من إفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.