الأخضر يبدأ مشوار التصفيات برباعية للمرة الأولى

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بدأ الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العال 2026 وكأس آسيا 2027، بفوز كبير ضد باكستان.
ولعب المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.
ويُعد فوز الصقور برباعية نظيفة، هو الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال خلال مشاركاته الـ12 السابقة، منذ نسخة كأس العالم 1978 في الأرجنتين.
وسبق أن حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج أكبر في بداية مشوار التصفيات، حيث تجاوز مكاو ومنغوليا بسداسية دون رد في تصفيات 1994 و2022، وانتصر على سوريا بنتيجة 5\4 في تصفيات 1990.
وتصدر الأخضر بقيادة مانشيني المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، فيما يتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.