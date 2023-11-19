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خلال مواجهتهما بالتصفيات الآسيوية

الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة التألق، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد منتخب الأردن الأول لكرة القدم.

مباراة الأردن ضد السعودية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأردن ضد السعودية، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

الأخضر يسعى لمواصلة تفوقه

وتُعد مباراة الأردن ضد السعودية المقبلة، هي المواجهة رقم 16 بين المنتخبين سواء على الصعيد الودي أو الرسمي، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا نسبيًا للصقور، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز 7 مرات، وسجل 17 هدفًا، فيما تمكن منتخب الأردن الأول لكرة القدم من الفوز في 6 مواجهات، وأحرز 14 هدفًا، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @FatehClub

وتعود أول مواجهة لمنتخب الأردن ضد السعودية، إلى 22 أكتوبر عام 1957، ونجح النشامى في تحقيق الفوز بهدف دون رد، فيما جاءت آخر مباراة بينهما في مرحلة المجموعات بكأس العرب 2021، وانتهت بالنتيجة ذاتها.

ويدخل الأخضر المباراة، بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز تواجده في صدارة المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، بعد الفوز على باكستان برباعية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تسعى الأردن لاستعادة التوازن بعد التعادل ضد طاجيكستان.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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