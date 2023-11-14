الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان

واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب باكستان الأول لكرة القدم.

المنتخب السعودي يستعد

وخاض الأخضر، حصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في الأحساء، بدأت بتمارين الأحماء ثم تمرين التمرير؛ وطبق مانشيني تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ولم يُشارك ياسر الشهراني في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، حيث اكتفى ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي.

وكان المنتخب السعودي قد خاض حصة تدريبية صباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يطبق مانشيني تمارين الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، يوم غدٍ الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً على ملعب نادي الفتح، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

الأخضر يُلاقي باكستان

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة باكستان، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.