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الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الباحة حتى الـ8 مساء
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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