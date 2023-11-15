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مفاجئة ومدتها قصيرة وخطيرة

الأرصاد: احذروا الرياح الهابطة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
الأرصاد: احذروا الرياح الهابطة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الأرصاد الجوية من خطورة الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تكون غالباً مرتبطة بالسحب الرعدية الركامية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في مقطع توعوي إن الرياح الهابطة تكون مفاجئة ومدتها قصيرة لكنها شديدة السرعة وآثارها خطيرة لذا يرجى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.

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توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي.

كما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

 

 

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