الأرصاد : الجمعة أول أيام الشتاء وأمطار أعلى من المعدل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًا يوم الجمعة القادم مشيرًا إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.

ارتفاع درجات الحرارة

كما توقع المركز أن يشهد هذا الموسم ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بنسبة توقع تصل 80%، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المتوقعة سترتفع بمقدار درجة ونصف.

طقس يناير

وبحسب تقرير المركز عن حالة الطقس المفصلة في فصل الشتاء فإن شهر يناير سيكون أكثر شهور العام برودة يليه شهرا ديسمبر وفبراير، كما أنه سيكون أكثر الشهور التي تشهد هطول الأمطار الغزيرة وهو أيضا أكثر الشهور التي ستشهد أيام الحالات شديدة الأمطار.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.