الأرصاد : الجمعة أول أيام الشتاء وأمطار أعلى من المعدل القنوات الناقلة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 عدد القتلى في غزة يصل 16 ألفًا والمصابين 35 ألفًا تقديم موعد الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 24 المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك صدور أهلية الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الرقمية تكليف قداح مديرًا للشؤون الصحية بعسير تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًا يوم الجمعة القادم مشيرًا إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.
كما توقع المركز أن يشهد هذا الموسم ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بنسبة توقع تصل 80%، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المتوقعة سترتفع بمقدار درجة ونصف.
وبحسب تقرير المركز عن حالة الطقس المفصلة في فصل الشتاء فإن شهر يناير سيكون أكثر شهور العام برودة يليه شهرا ديسمبر وفبراير، كما أنه سيكون أكثر الشهور التي تشهد هطول الأمطار الغزيرة وهو أيضا أكثر الشهور التي ستشهد أيام الحالات شديدة الأمطار.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.