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أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة

الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على الرياض وحائل إلى اللون الأحمر

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
الأرصاد الجوية : رفع درجة الإنذار على الرياض وحائل إلى اللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد الجوية درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من محافظات منطقتي الرياض وحائل متوقعًا هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة.

نطاق الإنذار الأحمر

ويشمل الإنذار محافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، في منطقة الرياض فيما يشمل محافظات الشنان وبقعاء وسميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، حائل، موقق في منطقة حائل.

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وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وتستمر الحالة في الرياض حتى الثانية من صباح يوم غد الاثنين فيما تستمر في حائل حتى التاسعة من مساء اليوم.

توقعات الأرصاد الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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