الأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر

رفع المركز الوطني لـ الأرصاد درجة التحذير إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية ومنطقة حائل متوقعًا هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة تحد الرؤية.

الظواهر الجوية المصاحبة

ولفت المركز إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وتمتد حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل حفر الباطن في المنطقة الشرقية كما تشمل العديد من محافظات منطقة حائل من بينها، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، حائل، موقق، الشنان، بقعاء، سميراء.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.