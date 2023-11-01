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أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وجريان السيول

الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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رفع مركز الأرصاد درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تؤدي إلى انعدام الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة ستبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساء وتشمل جرياناً للسيول وصواعق رعدية ورياحاً نشطة تحد الرؤية.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً خلال الليل من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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