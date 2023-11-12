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مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية الأفقية

الأرصاد : رفع درجة الإنذار على عسير حتى الـ9 مساءً

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
الأرصاد : رفع درجة الإنذار على عسير حتى الـ9 مساءً
المواطن- فريق التحرير

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رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار على منطقة عسير إلى اللون الأحمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، خاصة على محافظات المجاردة، وبارق ورجال ألمع، ومحايل.

وبحسب الإنذار المبكر تشمل الحالة المتوقعة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وتبوك، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حالة مطرية

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي )، ومنطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، رجال ألمع، ظهران الجنوب، طريب) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان ) ومنطقة الرياض (العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، الحريق).

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