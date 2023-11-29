الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات

يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، رغم تعرضه لانتقادات كبيرة من الجماهير.

أرقام عبدالرزاق حمدالله هذا الموسم

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 18 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في الحصول على ركلتي جزاء، وبلغت نسبة ترجمته إلى أهداف 24%، ويتمكن من إحراز هدف من كل 4.1 تسديدة على المرمى، ومنحته “سوفاسكور” عبر حسابها على منصة “إكس”، تقييمًا 7.38 درجة.

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لانتقادات قوية من قبل الجماهير الاتحادية، حيث أكدت تراجع مستواه في الموسم الرياضي الحالي، وطالبت الإدارة برحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وتدعيم صفوف الفريق بمهاجم أجنبي آخر.

الاتحاد يستعد لمواجهة الخليج

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.