Icon

العمل على جسر بحري سعودي إغاثي لقطاع غزة Icon لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها Icon كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي Icon أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG Icon الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها Icon الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب Icon بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء Icon الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك Icon 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
عُلقت العديد من الشخصيات الخيالية في الهواء

الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جذب ويكند الرعب التي احتضنتها منطقة بوليفارد سيتي يومي 9- 10 نوفمبر زوار موسم الرياض من محبي التنكر وتجسيد الشخصيات الخيالية، حيث شهدت المنطقة إقبالًا واسعًا في الفعالية التي ازدادت متعتها بوجود العديد من المظاهر التنكرية والمؤثرات الصوتية التي تواكب الحدث.

ويكند الرعب

وانعكست مشاهد الترفيه في ويكند الرعب على المنطقة، حيث احتوت على عروض الرعب التفاعلية، إلى جانب التجارب والفعاليات المخصصة كما عُلقت العديد من الشخصيات الخيالية في الهواء.

قد يهمّك أيضاً
مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي

مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي

900 خدمة إرشادية في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023

900 خدمة إرشادية في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023

وعاش الزوار في ويكند الرعب لحظات ترفيهية غلب عليها تجسيد شخصيات تنكرية عالمية، برزت من بينها الزومبي والأشباح، واللقطات التي بثتها شاشات منطقة سكوير وغيرها من الشخصيات الخيالية التي خلقت أجواء من الإثارة والمتعة.

متعة تشويقية

وأسهم جناح مخصص للرسم في فعالية ويكند الرعب بإضافة المتعة التشويقية بالرسم على الوجوه، ليعيش الزوار تجربة كاملة من الرعب، كما اكتست منطقة الأستديو إحدى المناطق الفرعية في بوليفارد سيتي باللون الأحمر لتتنوع فعاليات المنطقة وتكسب زوارها من الأفراد والأطفال والعائلات تجربة مميزة تملؤها أساليب الرعب العالمية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر غابة البوليفارد عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه