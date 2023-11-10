الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب

جذب ويكند الرعب التي احتضنتها منطقة بوليفارد سيتي يومي 9- 10 نوفمبر زوار موسم الرياض من محبي التنكر وتجسيد الشخصيات الخيالية، حيث شهدت المنطقة إقبالًا واسعًا في الفعالية التي ازدادت متعتها بوجود العديد من المظاهر التنكرية والمؤثرات الصوتية التي تواكب الحدث.

ويكند الرعب

وانعكست مشاهد الترفيه في ويكند الرعب على المنطقة، حيث احتوت على عروض الرعب التفاعلية، إلى جانب التجارب والفعاليات المخصصة كما عُلقت العديد من الشخصيات الخيالية في الهواء.

وعاش الزوار في ويكند الرعب لحظات ترفيهية غلب عليها تجسيد شخصيات تنكرية عالمية، برزت من بينها الزومبي والأشباح، واللقطات التي بثتها شاشات منطقة سكوير وغيرها من الشخصيات الخيالية التي خلقت أجواء من الإثارة والمتعة.

متعة تشويقية

وأسهم جناح مخصص للرسم في فعالية ويكند الرعب بإضافة المتعة التشويقية بالرسم على الوجوه، ليعيش الزوار تجربة كاملة من الرعب، كما اكتست منطقة الأستديو إحدى المناطق الفرعية في بوليفارد سيتي باللون الأحمر لتتنوع فعاليات المنطقة وتكسب زوارها من الأفراد والأطفال والعائلات تجربة مميزة تملؤها أساليب الرعب العالمية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر غابة البوليفارد عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.