الأطعمة الحريفة تقوي المناعة.. لكن تضر بصحة 4 فئات

أكد مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية أن الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والخردل، تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تعمل على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، مما يساعد على تنشيط عملية الهضم.

تقوية المناعة

وأضاف المركز أن الأطعمة الحريفة تعمل على تعزيز المناعة، ومن ثم محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كما أنها تعمل على توسيع الأوعية الدموية، ومن ثم تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي يعود بالفائدة على جهاز المناعة أيضًا.

وتساعد الأطعمة الحريفة على مواجهة نزلات البرد، حيث إنها تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط، وتساعد أيضًا على علاج انسداد الأنف.

وتعمل الأطعمة الحريفة أيضًا على تحفيز أيض الطاقة، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية.

كما تعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على تبريد الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحريفة الجسم على إفراز هرمون “الإندورفين”، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

تحذير لـ 4 الفئات

في سياق متصل أشار المركز إلى أن الأطعمة الحريفة لا تعد مناسبة لبعض الفئات، ألا وهم:

– الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

– مرضى الكلى أو أمراض المثانة.

– الأشخاص الذين يعانون من متاعب بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال.

– من يعاني من مشاكل بضغط الدم.