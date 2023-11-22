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خلال منافسات الموسم الحالي

الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
الأفارقة سلاح الرائد الهجومي في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تألق اللاعبون الأفارقة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق اللاعبين الأفارقة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نجح في تسجيل 12 هدفًا هذا الموسم، جميعهم عن طريق اللاعبين الأفارقة.

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ونجح في تسجيل 3 أهداف هذا الموسم، كل من؛ الجزائري أمير سعيود والثنائي المغربي كريم البركاوي ومحمد فوزير، وأحرز الكاميروني عمر غونزاليز هدفين، فيما سجل نجم الرأس الأخضر، جوليو تفاريس هدفًا.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الرائد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الرائد لمواجهة الطائي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @SPL

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الريداوي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @tai1381

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