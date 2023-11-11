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مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة

الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

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في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا الأحد، أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

ونبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين وحتى الخميس المقبل، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

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ذروة الحالة المطرية

وتشهد مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس.
وتشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على جدة، وبحرة، ورابغ، وخليص، والليث والقنفذة، ويوم الثلاثاء على ينبع، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، وأملج والوجه، والأربعاء على العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات وميسان.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

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