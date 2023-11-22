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الأمطار تزيد أجواء الصباح جمالاً

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الأمطار تزيد أجواء الصباح جمالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهد العديد من المدن السعودية هطول أمطار متفرقة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها مناطق المملكة هذه الأيام.

صور أمطار الصباح

وأظهرت الصور المتداولة ومقاطع الفيديو الأجواء الجميلة في الصباح، حيث حرص العديد من المواطنين على توثيق تلك اللحظات الجميلة بالصور مع تعليقات كلها تفاؤل ببداية يوم جديد.

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صوت المطر

وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس :” ما في أحلى من انك تصحى صباحًا على صوت المطر” وبنفس الكلمات عبر متابع آخر بالقول: “أجمل شعور تستيقظ على صوت المطر “، فيما قال متابع ثالث :” أمطرت سمانا وأنا قلبي على صوت المطر يدعيلك”

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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