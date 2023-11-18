الأمطار تغرق سوق واقف في الدوحة

شهد سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة تجمع كميات كبيرة من المياه أعاقت حركة البيع والشراء بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الدوحة.

المياه تغمر الشوارع

وأظهر مقطع فيديو متداول المياه وقد ارتفعت في الشوارع وأمام المحال التجارية فيما طالب بعض القطريين بحل مشكلة تصريف المياه في السوق.

وأشار أحد المتابعين إلى أن تصريف المياه من المكان سهل، لو أن كل صاحب محل فتح التصريف في محله أو أمام الباب أو في الممر أو يتم شفطه للخارج.

من جهة أخرى طالب البعض بمحاسبة المسؤولين عن عدم تصريف المياه رغم أهمية المكان بالنسبة لأهالي قطر أو القادمين من الخارج للسياحة.

سوق واقف

ويعتبر سوق واقف من أهم المعالم السياحية في مدينة الدوحة، حيث يجمع السوق بين العراقة والأصالة وبين المدنية الحديثة، وهو أشهر معلم سياحي وتراثي يقصده السياح في قطر، حيث يشتهر السوق ببيع المشغولات التراثية وتناول الطعام العربي والشعبي والعالمي.