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الأمطار تغلق طريق الهدا في الاتجاهين

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
الأمطار تغلق طريق الهدا في الاتجاهين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة لأمن الطرق إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

أمطار الطائف

وكانت الطائف شهدت هطول أمطار غزيرة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها العديد من مدن المملكة حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

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كما لا يستبعد تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على حائل والقصيم وسواحل المنطقة الشرقية، وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

تعليق الدراسة

وقد تقرر تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية والجامعات اليوم في الفترة المسائية حيث قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم (الاثنين) في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

وكانت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص قررت اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتقرر أيضًا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.

طريق الهدا

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