الأندية السعودية تواصل محاولات ضم محمد صلاح

تتمسك فرق دوري روشن السعودي، بالحصول على خدمات نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح، لتدعيم صفوفها.

محمد صلاح يتألق بعد رفض رحيله

ورفض ليفربول عرضًا وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع محمد صلاح إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولفتت شبكة “ليفربول إيكو”، إلى أن ما قدمه صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، يثبت أن الإدارة كانت على حق، عندما رفضت العرض المغري لبيعه إلى نادي الاتحاد.

وشارك محمد صلاح في 17 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، ونجح في تقديم 4 تمريرات حاسمة.

التمسك بحسم الصفقة

وأوضحت الشبكة الإنجليزية، أن صلاح لا يزال مرغوبًا بشدة في السعودية، وأضافت: “ويبدو أن رحيله لدوري روشن، لن يكون خيارًا مطروحًا في يناير، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية”.

وأضافت شبكة “ليفربول إيكو”: “الصيف المقبل سيكون اختبارًا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات الأندية السعودية؛ نظرًا لأن محمد صلاح سيدخل العام الأخير من عقده الحالي”.

وجاء في ختام التقرير: “هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد”.