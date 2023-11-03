الأهلي المصري يخسر 7 ملايين دولار بعد توديع الدوري الإفريقي

تسبب توديع النادي الأهلي المصري لبطولة الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي، في خسارته الفرصة لنيل 7 ملايين دولار أمريكي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي ودع البطولة من دور نصف النهائي على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث إنه في حال كان المارد الأحمر نجح في التأهل لنهائي البطولة، وفاز بها كان سيحصل على 4 ملايين دولار أو في حال نال الوصافة فسيحصل على 3 ملايين دولار، أي أن عدم التأهل لنهائي البطولة في نسختها الأولى حرم الأهلي من الفرصة في نيل مبلغ مالي مميز من الـ7 ملايين دولار المخصصة لطرفي نهائي البطولة.

وسيواجه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراتي نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، ثم تقام مباراة العودة يوم 11 نوفمبر في المغرب.

وكان صن داونز عبر لنهائي البطولة، على حساب النادي الأهلي المصري، حيث فاز صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف وتعادل في مصر أول أمس الأربعاء بدون أهداف في إياب نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز الوداد في المغرب بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي، بينما في مباراة الإياب فاز الترجي بهدف وخاض الفريقان ركلات الترجيح التي حسمها الوداد لصالحه.

جدير بالذكر أن نادي الوداد البيضاوي المغربي كان خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/ 2023 ضد الأهلي المصري في يونيو الماضي، حيث خسر ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف، وتعادل في المغرب في إياب النهائي بهدف لكل فريق.

ويأمل الوداد في مصالحة جماهيره والفوز ببطولة دوري السوبر الإفريقي تعويضًا عن خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا يونيو الماضي أمام الأهلي.

أما نادي ماميلودي صن داونز فسبق له وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة على حساب الزمالك المصري في 2016.